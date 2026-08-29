Thijs Dallinga menjalani debut Bundesliga-nya pada Sabtu sore bersama FC Köln. Bagi pemain Belanda itu, laga ini menjadi pertandingan yang tak akan segera dilupakannya. Dallinga masuk sebagai pemain pengganti di pertengahan babak kedua dan berhasil membalikkan sepenuhnya duel melawan TSG Hoffenheim dengan dua golnya: 3-2.

Hoffenheim memulai laga dengan Wouter Burger di starting XI dan Mats Rots di bangku cadangan. Tim tamu tampil kuat pada awal laga melawan Köln dan berhasil memecah kebuntuan setelah kurang lebih setengah jam bermain lewat Adam Daghim.

Rav van den Berg dan Dallinga melihat dari bangku cadangan saat tim mereka menyamakan kedudukan selepas jeda berkat Said El Mala. Gelandang itu membangun serangan sendiri lalu menyelesaikannya dengan tenang ke pojok jauh: 1-1.

Di pertengahan babak kedua, Dallinga masuk ke lapangan. Baru saja berada di lapangan, penyerang itu harus menyaksikan Hoffenheim kembali merebut keunggulan. Dari sebuah tendangan sudut, Ozan Kabak menanduk bola menjadi gol 1-2.

Namun, Köln kembali menunjukkan daya juang, karena hanya beberapa menit kemudian skor menjadi 2-2. Dallinga melakukan pergerakan bagus ke tiang dekat untuk mengembalikan skor menjadi imbang lewat gol yang indah.

Pemain Belanda itu membuat publik tuan rumah bergemuruh pada fase akhir laga dengan juga mencetak gol kemenangan 3-2. Hoffenheim gagal menyingkirkan bola dari area kotak penalti mereka sendiri. Setelah bola jatuh di kaki Dallinga lewat kemelut, ia tidak berpikir dua kali. Sang penyerang melepaskan tembakan first time dengan sukses dan menghadirkan comeback luar biasa serta awal musim yang sangat baik bagi Köln.



