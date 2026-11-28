Cara menyaksikan Sunderland vs Tottenham Hotspur dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.05 Stadium of Light

Sunderland menjamu Tottenham Hotspur di Stadium of Light pada Minggu dalam laga Liga Primer antara tim yang berjuang di papan bawah dan tim yang berusaha menjauh dari papan tengah.

Tim asuhan Regis Le Bris memasuki akhir pekan setelah bermain imbang 1-1 melawan Jagiellonia Bialystok di Liga Europa pada Kamis. Timur Tuterov membawa Sunderland unggul pada menit ke-47, tetapi Jozwiak menyamakan kedudukan lima menit kemudian.

Hasil itu menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Aston Villa di Liga Primer dan kemenangan 1-0 atas Chelsea. Sunderland berada di posisi ke-18 dan ingin mengubah hasil imbang di kandang menjadi kemenangan.

Tottenham datang dengan kondisi lebih baik setelah menang 2-0 atas Ipswich Town akhir pekan lalu. Pemain remaja Luca Williams-Barnett mencetak gol dalam penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Primer dan memberi umpan untuk gol kedua yang dicetak Dominic Solanke, sehingga mendapat pujian dari Roberto De Zerbi.

Tottenham berada di posisi ke-10, tetapi pilihan pemain mereka berkurang akibat cedera. Savio, yang kembali bermain setelah mengalami masalah otot saat menghadapi Ipswich, kembali masuk daftar cedera. De Zerbi menyebut kemunduran itu sebagai hal terburuk dari kemenangan tersebut.

Sunderland juga memenangi pertemuan ini pada April dengan skor 1-0 di kandang, sehingga Tottenham tentu ingat tantangan yang menanti mereka di Wearside.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang informasi siaran, waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini menjelang pertandingan.

Informasi siaran resmi untuk Sunderland vs Tottenham Hotspur saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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