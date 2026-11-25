Cara menonton Sunderland vs Jagiellonia Bialystok dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Stadium of Light

Sunderland menjamu Jagiellonia Bialystok di Stadium of Light dalam laga Liga Europa. Sunderland ingin melanjutkan kiprahnya pada musim debut mereka di kompetisi Eropa di hadapan pendukung sendiri.

Tim asuhan Regis Le Bris berada di peringkat ke-11 klasemen fase liga. Mereka datang setelah bermain imbang tanpa gol melawan Aston Villa di Liga Primer pada 21 November.

Hasil itu diraih setelah kemenangan 1-0 atas Chelsea, tetapi sebelumnya Sunderland kalah 2-0 dari Dinamo Zagreb di kompetisi ini. Sunderland mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Jagiellonia, yang ditangani Adrian Siemieniec, bertandang dengan menempati peringkat ke-29. Klub Polandia itu kalah 3-1 di markas Cracovia dalam laga Ekstraklasa pada hari yang sama ketika Sunderland bermain imbang dengan Villa.

Dalam rangkaian hasil terbaru mereka, Jagiellonia juga kalah 1-0 dari Levski Sofia di kompetisi ini, meski mereka sempat menghajar Lechia Gdansk 6-0 di ajang piala pada akhir Oktober.

Perbedaan performa dan posisi di klasemen membuat laga Eropa di Wearside ini menarik untuk disaksikan. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang saluran TV, streaming, dan waktu kick-off.

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