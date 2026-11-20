Cara menyaksikan Strasbourg vs Brest dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 21 Nov 2026 - 14.45 Stade de la Meinau

Strasbourg menjamu Brest di Stade de la Meinau dalam laga Ligue 1 yang berarti penting bagi kedua sisi klasemen.

Tim asuhan Hugo Oliveira baru memenangi tiga dari sepuluh pertandingan pertama mereka di liga dan berada di posisi ke-13, unggul dua poin dari zona degradasi. Dengan tekanan yang terus meningkat terhadap sang pelatih, Strasbourg tidak boleh kalah dalam laga ini.

Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Toulouse, dan mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir di liga. Satu hal positif adalah kemenangan kandang 5-1 atas Auxerre pada awal November, yang memperlihatkan sekilas kemampuan skuad ini.

Brest datang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tim asuhan Julien Lachuer berada di posisi kesembilan klasemen dan memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di liga, termasuk kemenangan 2-0 atas Lyon dan kemenangan tandang 2-0 atas Lorient.

Tim tamu juga produktif dalam beberapa pekan terakhir, mencetak sebelas gol dalam lima laga terakhir mereka di Ligue 1. Ketajaman itu akan menguji pertahanan Strasbourg yang tampak rapuh.

Masa depan Olivier di klub tengah menjadi sorotan, menambah ketegangan menjelang laga di Stade de la Meinau. Tuan rumah membutuhkan hasil positif untuk meredakan tekanan.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menyaksikan Strasbourg vs Brest, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini.

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