Cara menonton Strasbourg vs Auxerre dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 9 1 Nov 2026 - 09.00 Stade de la Meinau

Strasbourg menjamu Auxerre di Stade de la Meinau dalam pertandingan Ligue 1 yang sangat penting bagi kedua klub pada tahap musim ini.

Tim asuhan Hugo Oliveira tengah mengalami periode sulit dan sangat ingin menghentikan kemerosotan setelah hanya meraih satu poin dari lima pertandingan liga terakhir. Tekanan semakin besar di Meinau.

Auxerre datang ke Strasbourg dengan kepercayaan diri lebih tinggi. Tim asuhan Will Still memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan membawa momentum kuat ke laga ini.

Strasbourg berada dekat zona degradasi, sementara Auxerre menempati papan tengah dengan nyaman. Perbedaan posisi di klasemen membuat taruhan dalam pertandingan ini sangat berbeda bagi kedua tim.

Daftar cedera yang panjang terus membatasi pilihan Oliveira, dan tuan rumah harus mencari solusi dengan skuad yang menipis untuk mengakhiri rentetan kekalahan mereka.

Bagi Auxerre, tiga poin di laga ini akan memperkuat posisi mereka dan memperlebar jarak dengan tim-tim di bawah mereka yang sedang kesulitan.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Ligue 1 ini, termasuk waktu sepak mula, kabar tim, dan performa terkini.

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