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Ligue 1
team-logoStrasbourg
Stade de la Meinau
team-logoAuxerre
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Saksikan Strasbourg vs. Auxerre secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di televisi dan melalui streaming langsung?

Strasbourg vs Auxerre
Strasbourg
Auxerre
Ligue 1

Panduan lengkap cara menonton pertandingan Strasbourg vs Auxerre di Ligue 1 secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Ligue 1 - Pekan 9
Stade de la Meinau

Strasbourg menjamu Auxerre di Stade de la Meinau dalam laga Ligue 1 yang sangat penting bagi kedua klub pada tahap musim ini.

Tim asuhan Hugo Oliveira sedang melalui periode sulit dan sangat ingin menghentikan kemerosotan setelah hanya meraih satu poin dari lima pertandingan liga terakhir. Tekanan di Meinau kian meningkat.

Auxerre datang ke Strasbourg dengan lebih percaya diri. Tim asuhan Will Still telah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir dan membawa momentum positif ke laga ini.

Strasbourg berada dekat zona degradasi, sementara Auxerre nyaman di papan tengah. Perbedaan posisi di klasemen membuat laga ini memiliki arti yang sangat berbeda bagi masing-masing tim.

Daftar cedera yang panjang masih membatasi pilihan Oliveira. Tuan rumah harus mencari solusi dengan skuad yang kekurangan pemain untuk mengakhiri rentetan kekalahan mereka.

Bagi Auxerre, tiga poin di laga ini akan memperkuat posisi mereka dan memperlebar jarak dari tim-tim di bawah mereka yang sedang kesulitan.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Ligue 1 ini, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini.

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Strasbourg vs Auxerre

4-2-3-1
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Strasbourg
STR
Formasi
Auxerre crest
Auxerre
AJA
3-4-2-1
F. JoergensenF. Joergensenteam-logoI. Doukoureteam-logoL. HoegsbergK. CoulibalyK. CoulibalyOsoOsoS. El MourabetS. El MourabetG. YassineG. YassineD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. Reynateam-logoM. GodoC. HarderC. HarderP. NardiP. NardiC. MakossoC. MakossoA. TuanzebeA. TuanzebeC. AkpaC. AkpaL. SyL. SyN. AhamadaN. AhamadaF. OppegaardF. OppegaardK. DanoisK. DanoisD. NamasoD. NamasoR. FaivreR. FaivreC. ArcherC. Archer
Auxerre crest
Auxerre
AJA
4-2-3-1
Strasbourg

Susunan Pemain Utama

Auxerre

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Oliveira
  • W. Still

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