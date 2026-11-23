Cara menonton St. Louis City vs Los Angeles FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 23 Nov 2026 - 20.00 Energizer Park

St. Louis City menjamu Los Angeles FC di Energizer Park dalam laga Major League Soccer antara dua tim Wilayah Barat.

Tuan rumah datang dengan performa yang tidak konsisten. Tim asuhan Yoann Damet menang 1-0 di kandang Houston Dynamo pada 8 November, tetapi hasil itu didahului tiga kekalahan beruntun di MLS.

Sebelum menang atas Houston, St. Louis kalah dari San Diego, Portland, dan Real Salt Lake. Mereka juga lolos dari hadangan Columbus Crew di US Open Cup setelah bermain imbang tanpa gol.

LAFC pun datang dengan sejumlah pertanyaan. Tim asuhan Xavi Tamarit kalah 2-1 dari Seattle Sounders dalam laga terakhir mereka, setelah sebelumnya takluk 3-1 di kandang Minnesota United.

Meski demikian, tim tamu telah menunjukkan kemampuan mencetak gol. Mereka bermain imbang 2-2 melawan LA Galaxy dan mengalahkan Austin FC 3-1 pada Oktober.

Riwayat pertemuan juga memberi St. Louis modal. Mereka mengalahkan LAFC 2-1 di kandang pada Mei, satu-satunya kemenangan bagi salah satu tim dalam rangkaian pertemuan yang selebihnya lebih menguntungkan tim asal California itu.

Berikut cara mengikuti pertandingan ini, termasuk informasi terbaru mengenai siarannya.

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