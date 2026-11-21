Cara menonton Sporting Gijon vs Las Palmas dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 15 22 Nov 2026 - 10.15 Estadio El Molinon

Sporting Gijon menjamu Las Palmas di Estadio El Molinon dalam pertandingan Segunda Division yang penting bagi posisi kedua klub di klasemen.

Tim asuhan Nicolas Larcamon menempati peringkat kedelapan dan ingin memanfaatkan dukungan di kandang setelah meraih hasil yang beragam dalam beberapa pekan terakhir. Gijon telah menunjukkan bahwa mereka bisa tampil efektif saat bertandang, tetapi belum konsisten di El Molinon. Pertandingan ini memberi mereka kesempatan untuk memperkuat posisi di paruh atas klasemen.

Las Palmas datang ke Gijon di peringkat ke-11, tiga posisi di bawah tuan rumah. Tim asuhan Albert Sanchez menunjukkan performa bagus dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi dan akan optimistis bisa meraih poin di kandang lawan.

Tim tamu menang 1-0 dalam pertemuan sebelumnya di kandang sendiri pada awal musim ini, hasil yang akan menambah kepercayaan diri mereka menjelang pertandingan ini. Sementara itu, Gijon ingin membalasnya di kandang sendiri.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara dan tempat menonton pertandingan Segunda Division ini.

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