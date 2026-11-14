Cara menonton Spanyol vs Inggris dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Riyadh Air Metropolitano

Spanyol menjamu Inggris di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dalam laga penentu Grup 3 Liga A UEFA Nations League yang mempertaruhkan posisi puncak grup.

Spanyol menghadapi pertandingan ini dengan performa luar biasa. Mereka tak terkalahkan dalam 43 laga beruntun dan memperpanjang rentetan kemenangan menjadi 12 pertandingan setelah mengalahkan Ceko 2-0 pada laga kelima. Tim asuhan Luis de la Fuente berada di puncak Grup A3 dan akan mempertahankan posisi pertama selama tidak kalah.

Inggris juga mendapat suntikan kepercayaan diri pada Kamis setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Kroasia 2-1 di Wembley. Harry Kane menuntaskan penalti di bawah tekanan untuk memastikan kemenangan, pada malam ketika ia menjadi pemain timnas putra Inggris dengan penampilan terbanyak. Penampilannya yang ke-126 melampaui catatan 125 pertandingan milik Peter Shilton.

Kedua tim sudah bertemu pada fase grup ini, ketika Spanyol menang tipis 3-2 pada September. Kane mengakui hasil tersebut membuat Inggris semakin fokus. Skuad Thomas Tuchel datang ke Madrid dengan mengetahui bahwa hanya kemenangan yang cukup untuk menyalip tuan rumah.

Di luar lapangan, De la Fuente menggunakan konferensi pers prapertandingan untuk menanggapi komentar Tuchel mengenai protokol antirasisme. Ia memberikan bantahan tegas dan menegaskan tidak ada persoalan yang perlu dibahas. Pelatih Spanyol itu juga memastikan bahwa pemain sayap remaja Lamine Yamal sudah sepenuhnya bugar dan siap bermain setelah sempat absen, sekaligus menepis anggapan sebaliknya.

Dengan kedua pelatih secara terbuka berfokus pada kemenangan dan gelar juara grup dipertaruhkan, pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua negara menjelang babak gugur Nations League.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Spanyol vs Inggris.

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