Cara menonton Slavia Prague vs Villarreal dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 12.45 Fortuna Arena

Slavia Prague menjamu Villarreal di Fortuna Arena, Praha, dalam laga fase liga Liga Champions. Kedua klub sama-sama memburu poin di tengah persaingan ketat dalam klasemen.

Slavia datang dengan performa bagus di kompetisi domestik. Tim asuhan Jindrich Trpisovsky menang di kandang Sigma Olomouc pada Sabtu dan tampil dominan di Liga Pertama serta Piala dalam beberapa pekan terakhir. Hasil mereka di kompetisi Eropa lebih sulit didapat, termasuk kekalahan tipis di kandang dari Arsenal awal bulan ini.

Villarreal bertandang setelah menjalani sore yang menyakitkan di Camp Nou. Mereka unggul 2-0 atas Barcelona dalam tujuh menit pertama pada Minggu, tetapi akhirnya kalah 3-2 setelah permainan mereka merosot pada babak kedua. Santi Comesana kemudian mengkritik wasit.

Tim Inigo Perez kini harus segera bersiap untuk laga berikutnya. Mereka juga masih mengingat kekalahan telak 6-0 dari Paris Saint-Germain di kompetisi ini, sehingga penting bagi mereka untuk bangkit di Praha.

Slavia berharap dukungan suporter tuan rumah akan menyulitkan Villarreal, yang masih berusaha mencerna apa yang terjadi di Barcelona. Villarreal menunjukkan pada menit-menit awal melawan Barcelona bahwa mereka mampu menghukum kesalahan lawan dan akan berusaha melakukan hal yang sama di sini.