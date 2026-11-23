Cara menonton Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 11.00

Shabab Al-Ahli Dubai FC menjamu Al Qadsiah dalam laga Liga Champions Asia Elite. Kedua tim mengejar posisi di klasemen Wilayah Barat. Tempat pertandingan dan waktu kick-off belum dikonfirmasi.

Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri baru. Tim asuhan Andre Jardine mengalahkan Ajman 3-1 di ADNOC Pro League pada 20 November, mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun.

Dua kekalahan tersebut, dari Sharjah Cultural Club dan Al Hilal, sama-sama berakhir dengan skor 2-0. Sebelumnya, Shabab Al-Ahli mengalahkan Esteghlal 2-0 di kompetisi ini.

Al Qadsiah, yang ditangani Brendan Rodgers, datang dengan lini serang yang lebih tajam. Mereka menghajar Al-Gharafa 5-0 di Liga Champions Asia Elite dan Al Riyadh 6-0 di Liga Pro Saudi.

Satu-satunya kekalahan mereka dalam lima laga terakhir adalah saat takluk 3-2 dari Al Hilal. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Al-Sadd di kompetisi ini.

Perbedaannya jelas. Shabab Al-Ahli tengah membangun kembali momentum di kandang, sedangkan Al Qadsiah sedang dalam tren mencetak banyak gol.

Berikut informasi yang tersedia tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mengetahui kepastian saluran TV dan layanan streaming.

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