Cara menonton Sevilla vs Real Betis dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 21 Nov 2026 - 12.30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla menjamu Real Betis dalam derbi LaLiga di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla. Rivalitas dua klub Andalusia ini merupakan salah satu pertandingan paling sengit dalam sepak bola Spanyol, dan pertemuan kali ini memiliki dampak nyata terhadap posisi kedua klub di klasemen.

Sevilla menempati peringkat keenam LaLiga di bawah asuhan Luis Garcia, posisi yang sekaligus terlihat lebih baik dari performa mereka dan terasa mengecewakan. Performa mereka belakangan ini tidak konsisten. Kekalahan dari Real Madrid dan Getafe mengurangi arti dua hasil positif beruntun melawan Osasuna dan Sporting Hortaleza.

Real Betis datang sebagai tim peringkat keempat, sehingga posisi di klasemen menambah sengit derbi ini. Tim asuhan Manuel Pellegrini memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan baru saja mengalahkan Elche 2-0 di LaLiga.

Betis menghadapi kekhawatiran soal kedalaman skuad menjelang pertandingan ini. Cedera Juan Hernandez dan Diego Llorente, ditambah skorsing Facundo Bernal, membuat Pellegrini harus mengambil keputusan di sejumlah area penting di lapangan.

Pertemuan kedua tim belakangan ini berlangsung ketat. Tiga dari lima pertemuan terakhir ditentukan oleh selisih satu gol atau berakhir imbang, menunjukkan betapa sulitnya memprediksi pertandingan ini.

Bagi penonton yang ingin mengikuti pertandingan, pilihan saluran TV dan streaming tercantum di bawah ini.

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Kabar tim dan skuad