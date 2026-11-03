Meninggalnya Jesus de Miguel, penyerang klub Tenerife, kembali membuka perdebatan mengenai kemungkinan tanggung jawab hukum kiper Andorra, Jesus Owono, setelah benturan keras yang terjadi antara keduanya dalam pertandingan kedua tim di Divisi Dua Liga Spanyol, sebuah insiden yang berakhir dengan cederanya sang penyerang secara serius sebelum klubnya mengumumkan kematiannya pada Selasa pagi.

Tenerife, dalam pernyataan resmi, memastikan meninggalnya pemain tersebut, seraya menyampaikan rasa duka yang mendalam dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga serta para penggemarnya, serta meminta agar privasi keluarga dihormati dalam situasi yang menyedihkan ini.

Menurut surat kabar Spanyol «Sport», meninggalnya pemain tersebut meningkatkan bobot pertanyaan-pertanyaan hukum terkait insiden itu, sebab persoalannya bisa bergeser dari pembahasan tanggung jawab atas cedera olahraga menjadi kemungkinan pembahasan tindak pidana pembunuhan tidak disengaja, apabila penyelidikan membuktikan bahwa intervensi sang kiper melampaui batas risiko yang dapat diterima dalam permainan sepak bola, dan merupakan kelalaian berat yang secara langsung menyebabkan kematian sang penyerang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Spanyol, dalam Pasal 142, menyatakan hukuman bagi siapa pun yang menyebabkan kematian seseorang akibat kelalaian berat berupa penjara selama satu hingga 4 tahun, sedangkan kematian yang diakibatkan oleh kelalaian yang kurang berat dikenai denda antara 3 bulan dan 18 bulan.

Namun, meninggalnya de Miguel tidak secara otomatis berarti kiper Andorra bersalah atau tanggung jawab pidananya terbukti; sebab pihak-pihak yang berwenang harus menentukan sifat intervensi tersebut dan kondisinya, serta apakah sang kiper telah melanggar aturan permainan dengan cara yang melampaui kesalahan-kesalahan biasa dan risiko yang melekat dalam sepak bola.

Selain itu, harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat langsung antara benturan dan kematian, berdasarkan laporan medis, bukti berupa rekaman, dan penilaian teknis.

Unsur-unsur yang bisa menentukan perkara ini meliputi peninjauan rekaman pertandingan untuk menentukan posisi bola pada saat benturan, cara sang kiper melaju ke arah penyerang, dan apakah ia bisa menghindari benturan tersebut, selain meminta bantuan para ahli untuk menilai seberapa berat pelanggaran itu dan kaitannya dengan hasil yang berujung pada insiden tersebut.

Kartu merah yang diterima Owono tidak merepresentasikan sebuah vonis pidana, sebagaimana sanksi olahraga tidak menghalangi dibukanya jalur peradilan yang terpisah apabila terdapat indikasi yang menuntut penyelidikan. Sebaliknya, keseriusan intervensi atau hasil yang tragis saja tidak cukup untuk membuktikan terjadinya sebuah tindak pidana.

Laporan medis dan penyelidikan atas keadaan di balik kematian ini diperkirakan akan memainkan peran yang menentukan dalam memastikan apakah insiden itu termasuk dalam risiko olahraga yang lazim, ataukah telah melampaui itu menjadi perilaku yang mengandung kelalaian pidana yang menuntut pertanggungjawaban di hadapan peradilan Spanyol.