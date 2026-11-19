Cara menonton Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/16 19 Nov 2026 - 22.00 Lumen Field

Seattle Sounders FC menjamu Real Salt Lake di Lumen Field dalam laga MLS Wilayah Barat. Kedua tim berada di paruh bawah klasemen dan membutuhkan poin.

Tim asuhan Brian Schmetzer memasuki laga ini setelah menang tipis 2-1 atas Los Angeles FC, hasil yang mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun. Performa Seattle Sounders FC belum konsisten: penampilan menjanjikan mereka diselingi kemunduran besar, termasuk kekalahan 5-1 dari Vancouver Whitecaps.

Real Salt Lake datang ke Seattle dengan modal performa yang meyakinkan. Tim asuhan Pablo Mastroeni memenangi tiga dari empat laga MLS terakhir mereka, termasuk kemenangan 2-1 atas LA Galaxy pada laga teranyar. Rangkaian hasil itu memperkuat reputasi mereka sebagai tim yang mampu meraih hasil saat bertandang.

Seattle unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim. Mereka mengalahkan Real Salt Lake 2-0 di Lumen Field pada September 2026 dan memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir antara kedua klub.

Kedua tim menempati posisi yang bersebelahan di klasemen Wilayah Barat, menjadikan laga ini persaingan langsung untuk memperbaiki posisi.

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