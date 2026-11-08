Cara menonton Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 19.10 Lumen Field

Seattle Sounders FC menjamu Los Angeles FC di Lumen Field dalam laga Wilayah Barat yang penting bagi kedua klub menjelang tahap akhir musim MLS.

Tim asuhan Brian Schmetzer menghadapi laga ini dalam performa buruk. Seattle kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya, termasuk kekalahan telak 5-1 dari Vancouver Whitecaps pada 1 November, dan saat ini berada di posisi kesepuluh klasemen Wilayah Barat.

Los Angeles FC datang dengan posisi lebih baik, yakni peringkat keenam di Wilayah Barat, meski performa mereka belakangan ini juga tidak konsisten. Kekalahan 1-3 dari Minnesota United pada 2 November tentu membuat Xavi Tamarit frustrasi, dan timnya ingin memberikan respons.

Rekor pertemuan terakhir berpihak kepada LAFC. Mereka memenangi pertemuan terakhir kedua tim dengan skor 1-0 pada Mei dan secara umum lebih unggul dalam duel ini selama dua musim terakhir.

Bagi Seattle, ini adalah laga yang tidak boleh mereka kalahkan. Kehilangan poin di Lumen Field saat menghadapi rival langsung dalam perebutan posisi menuju fase pascamusim akan memperburuk rentetan hasil yang sudah mengecewakan.

Sementara itu, LAFC memiliki kualitas untuk menyulitkan Sounders yang belakangan banyak kebobolan. Heung-Min Son menjadi sosok utama dalam prediksi susunan sebelas pemain awal mereka, dan tim tamu yakin mampu menciptakan peluang di kandang lawan.

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