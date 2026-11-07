Cara menonton San Diego FC vs Sporting Kansas City dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 19.00 Snapdragon Stadium

San Diego FC menjamu Sporting Kansas City di Snapdragon Stadium dalam pertandingan musim reguler Major League Soccer yang berpengaruh terhadap klasemen Wilayah Barat.

San Diego menempati peringkat ke-13 di Wilayah Barat dan memasuki pertandingan ini setelah melalui periode dengan hasil beragam. Tim asuhan Mikey Varas meraih kemenangan atas St. Louis City pada 31 Oktober, tetapi kesulitan tampil konsisten. Mereka bermain imbang tiga kali dalam lima pertandingan terakhir dan menelan kekalahan telak 4-1 dari Vancouver Whitecaps dalam periode tersebut.

Sporting Kansas City datang dengan kondisi lebih buruk. Tim asuhan Raphael Wicky berada di peringkat ke-15 Wilayah Barat dan belum memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir. Mereka hanya meraih satu poin dari hasil imbang melawan FC Dallas pada 31 Oktober, sementara kebobolan banyak gol sepanjang periode tersebut.

Rekor pertemuan berpihak kepada San Diego. Dalam dua pertemuan yang dimainkan pada 2025 dan 2026, SDFC belum pernah kalah, dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk kemenangan 1-0 di kandang Sporting pada Maret musim ini.

Dengan kedua klub berada di paruh bawah klasemen Wilayah Barat, tak satu pun bisa menganggap remeh pertandingan ini. Simak informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan secara langsung berikut ini.

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