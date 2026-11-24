Cara menonton Sabah FK vs Barcelona dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 12.45 Baku Olimpiya Stadionu

Barcelona bertandang ke Baku Olimpiya Stadionu pada Rabu untuk menghadapi Sabah FK di Liga Champions. Perjalanan ini jauh bagi tim asuhan Hansi Flick, yang baru saja melewati akhir pekan dramatis di Camp Nou.

Sabah menjalani musim pertama mereka di kompetisi ini dan kesulitan meraih hasil bagus. Mereka kalah 4-1 dari Viking awal bulan ini, dan Valdas Dambrauskas tahu tim tamu akan menjadi ujian yang jauh lebih berat.

Tim asal Azerbaijan itu mendapat sedikit kelegaan di kandang Jumat lalu. Mereka mengalahkan Sumqayit 5-1 di Premier League untuk mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi.

Barcelona sedang dalam performa bagus. Setelah tertinggal dua gol dalam tujuh menit pertama, mereka bangkit untuk mengalahkan Villarreal 3-2 dengan mencetak tiga gol dalam rentang sepuluh menit selepas jeda.

Hasil itu membuat sang juara Spanyol tetap unggul tiga poin atas Real Madrid di puncak klasemen LaLiga. Tim asuhan Flick telah memenangi 12 dari 13 pertandingan liga mereka musim ini.

Barcelona akan kehilangan satu pemain penting. Lamine Yamal dipastikan absen dalam lawatan ini karena masalah pergelangan kaki, sehingga Flick harus merotasi lini serangnya.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, kabar tim, dan cara mengikuti pertandingan.

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