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Serie A - Pekan 11 7 Nov 2026 - 14.45 Stadio Olimpico, Rome

Roma vs Sassuolo disiarkan langsung di DAZN, serta melalui hak siar bersama di Sky Sport dan NOW. Berikut saluran yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan.

Roma menjamu Sassuolo di Stadio Olimpico, Roma, pada Sabtu malam dalam laga pekan ke-11 Serie A 2026/27. Roma berupaya memperkuat posisinya di papan atas klasemen.

Gasperini menginginkan respons cepat setelah Roma kehilangan keunggulan di Old Trafford saat menghadapi Manchester United di Liga Champions. Roma sempat unggul 2-0, tetapi akhirnya kalah 3-2. Kekalahan itu terasa menyakitkan, namun jadwal langsung memberi kesempatan untuk bangkit.

Kemenangan akan membawa Roma untuk sementara menempati posisi kedua sendirian, hanya terpaut satu poin dari Lazio yang memimpin klasemen dan berada di depan Inter. Taruhannya besar, dan Roma tahu mereka tak boleh terpeleset di hadapan pendukung sendiri.

Di sisi lain, Sassuolo datang dalam krisis: empat kekalahan beruntun dengan 16 gol kebobolan dalam rentetan tersebut. Kekalahan terakhir terjadi di kandang melawan Fiorentina dengan skor 2-4, hasil yang mencerminkan kesulitan Sassuolo di lini pertahanan.

Aquilani harus bermain tanpa kapten Domenico Berardi, kehilangan besar bagi tim yang perlu kembali menemukan kepastian. Sassuolo menempati posisi ke-17 di klasemen dan memburu poin untuk bertahan di Serie A.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan Roma vs Sassuolo secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Di kubu Roma, masih ada keraguan soal penjaga gawang: Gollini sangat berisiko absen dan Vasquez diperkirakan kembali menjadi starter di bawah mistar. Ndicka kembali di lini belakang, sementara Molina bersaing memperebutkan tempat sebagai starter. Svilar, Koné, dan Dybala tidak dapat bermain, menambah daftar pemain yang absen bersama Pellegrini dan Rensch.

Sassuolo datang ke Olimpico tanpa Berardi, yang tidak akan tampil dalam pertandingan ini dan diperkirakan kembali setelah jeda. Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz, dan Skjellerup juga absen. Dominguez diperkirakan bermain di belakang Esposito dan Laurienté dalam trio lini serang.

Performa terkini

Performa Roma dalam lima pertandingan terakhir tidak konsisten: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru adalah kekalahan 3-2 dari Manchester United di Liga Champions. Sebelumnya, Roma mengalahkan Udinese 5-2 dan Cagliari 4-2 di Serie A, dengan hasil imbang 3-3 melawan Napoli di antaranya. Secara keseluruhan, Roma mencetak 16 gol dan kebobolan 14 gol dalam lima laga terakhir.

Sassuolo tengah mengalami masa yang sangat sulit: empat kekalahan beruntun dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Laga terakhir berakhir dengan kekalahan 2-4 di kandang dari Fiorentina. Sebelumnya, Sassuolo menelan kekalahan telak 2-6 dari Lazio dan 2-4 dari Frosinone. Dalam lima pertandingan terakhir, Sassuolo mencetak 9 gol dan kebobolan 16 gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Roma menang 2-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Roma menang empat kali dan Sassuolo hanya sekali. Roma menunjukkan keunggulan yang jelas dalam rekor pertemuan terbaru ini.

Klasemen

Di Serie A, Roma saat ini menempati posisi ketiga, sementara Sassuolo berada di peringkat ke-17.