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Serie A
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSassuolo
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Saksikan Roma vs Sassuolo secara langsung hari ini: siapa yang menayangkan pertandingan di TV dan live streaming?

Roma vs Sassuolo
Roma
Sassuolo
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Roma dan Sassuolo, lengkap dengan waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 11
Stadio Olimpico, Rome

Roma-Sassuolo disiarkan langsung di DAZN serta secara bersamaan di Sky Sport dan NOW. Berikut kanal yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan.

Roma menjamu Sassuolo di Stadio Olimpico, Roma, pada Sabtu malam dalam laga pekan ke-11 Serie A 2026/27. Roma bertekad memperkuat posisinya di papan atas klasemen.

Gasperini menginginkan respons segera setelah Roma gagal mempertahankan keunggulan di Old Trafford saat menghadapi Manchester United di Liga Champions. Sempat unggul 2-0, Roma akhirnya kalah 3-2. Kekalahan itu terasa menyakitkan, tetapi jadwal langsung memberi mereka kesempatan untuk bangkit.

Kemenangan akan membawa Roma untuk sementara naik ke posisi kedua tanpa berbagi tempat dengan tim lain, hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Lazio dan berada di depan Inter. Taruhannya besar, dan Roma tahu mereka tidak boleh terpeleset di hadapan pendukung sendiri.

Di sisi lain, Sassuolo datang dalam kondisi krisis: empat kekalahan beruntun dengan 16 gol kebobolan dalam rentang tersebut. Kekalahan terbaru terjadi di kandang melawan Fiorentina dengan skor 2-4, hasil yang mencerminkan kesulitan Sassuolo di lini pertahanan.

Aquilani harus bermain tanpa kapten Domenico Berardi, kehilangan besar bagi tim yang perlu kembali menemukan kepastian. Sassuolo menempati posisi ke-17 di klasemen dan memburu poin untuk bertahan di Serie A.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan Roma-Sassuolo secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Roma vs Sassuolo

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formasi
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
D. VasquezD. VasquezD. GhilardiD. GhilardiM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'DickaR. MoraR. MoraN. PisilliN. Pisilliteam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. MalenS. TuratiS. TuratiJ. DoigJ. DoigJ. IdzesJ. IdzesD. Caleta-CarD. Caleta-CarS. WalukiewiczS. WalukiewiczN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaK. ThorstvedtK. ThorstvedtA. LaurienteA. LaurienteS. EspositoS. EspositoD. BerardiD. Berardi
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
3-4-2-1
Roma

Susunan Pemain Utama

Sassuolo

Manajer

  • G. Gasperini
  • A. Aquilani

Di kubu Roma, posisi penjaga gawang masih menjadi tanda tanya: Gollini sangat mungkin absen dan Vasquez diperkirakan kembali menjadi starter di bawah mistar. Ndicka kembali mengisi lini belakang, sementara Molina bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain inti. Svilar, Koné, dan Dybala juga tidak dapat tampil, menyusul Pellegrini dan Rensch dalam daftar pemain yang absen.

Sassuolo datang ke Olimpico tanpa Berardi, yang tidak akan tampil dalam pertandingan ini dan diperkirakan kembali setelah jeda. Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz, dan Skjellerup juga absen. Dominguez diperkirakan bermain di belakang Esposito dan Laurienté dalam trio penyerang.

Performa terkini

ROM

ROM - Performa

SBR
M4-0
NAP
S3-3
CGL
M4-2
UDI
M2-5
MUN
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SAS

SAS - Performa

MIL
S1-1
FRC
K4-2
COM
K2-0
LAZ
K2-6
FIO
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/17
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Performa Roma naik turun dalam lima pertandingan terakhir: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah kekalahan 3-2 dari Manchester United di Liga Champions. Sebelumnya, Roma mengalahkan Udinese 5-2 dan Cagliari 4-2 di Serie A, dengan hasil imbang 3-3 melawan Napoli di antaranya. Secara keseluruhan, Roma mencetak 16 gol dan kebobolan 14 gol dalam lima laga terakhir.

Sassuolo tengah melewati periode yang sangat sulit: empat kekalahan beruntun dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan kandang 2-4 dari Fiorentina. Sebelumnya, mereka menelan kekalahan telak 2-6 dari Lazio dan 2-4 dari Frosinone. Dalam lima pertandingan terakhir, Sassuolo mencetak 9 gol dan kebobolan 16 gol.

Rekor pertemuan

Head to Head

RomaSeriSassuolo
4
0
1
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FT
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FT
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FT
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Roma badge
Roma
ROM
2
FT
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
FT
9Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Roma menang 2-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Roma menang empat kali dan Sassuolo hanya sekali. Roma menunjukkan keunggulan yang jelas dalam rekor pertemuan terkini ini.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
M
M
S
M
K
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
SSC NapoliSSC NapoliNAP
104241713+414
K
M
S
K
M
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
M
M
M
K
M
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
K
K
M
M
M
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
K
K
K
K
S
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
S
S
K
M
14
LecceLecceLEC
103071121-109
K
K
K
M
K
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
M
S
K
K
K
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
K
K
K
K
S
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
M
K
K
K
M
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Roma saat ini menempati posisi ketiga, sementara Sassuolo berada di peringkat ke-17.

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