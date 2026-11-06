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Serie A - Pekan 11 7 Nov 2026 - 14.45 Stadio Olimpico, Rome

Roma-Sassuolo disiarkan langsung di DAZN serta secara bersamaan di Sky Sport dan NOW. Berikut kanal yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan.

Roma menjamu Sassuolo di Stadio Olimpico, Roma, pada Sabtu malam dalam laga pekan ke-11 Serie A 2026/27. Roma bertekad memperkuat posisinya di papan atas klasemen.

Gasperini menginginkan respons segera setelah Roma gagal mempertahankan keunggulan di Old Trafford saat menghadapi Manchester United di Liga Champions. Sempat unggul 2-0, Roma akhirnya kalah 3-2. Kekalahan itu terasa menyakitkan, tetapi jadwal langsung memberi mereka kesempatan untuk bangkit.

Kemenangan akan membawa Roma untuk sementara naik ke posisi kedua tanpa berbagi tempat dengan tim lain, hanya terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Lazio dan berada di depan Inter. Taruhannya besar, dan Roma tahu mereka tidak boleh terpeleset di hadapan pendukung sendiri.

Di sisi lain, Sassuolo datang dalam kondisi krisis: empat kekalahan beruntun dengan 16 gol kebobolan dalam rentang tersebut. Kekalahan terbaru terjadi di kandang melawan Fiorentina dengan skor 2-4, hasil yang mencerminkan kesulitan Sassuolo di lini pertahanan.

Aquilani harus bermain tanpa kapten Domenico Berardi, kehilangan besar bagi tim yang perlu kembali menemukan kepastian. Sassuolo menempati posisi ke-17 di klasemen dan memburu poin untuk bertahan di Serie A.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan Roma-Sassuolo secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Di kubu Roma, posisi penjaga gawang masih menjadi tanda tanya: Gollini sangat mungkin absen dan Vasquez diperkirakan kembali menjadi starter di bawah mistar. Ndicka kembali mengisi lini belakang, sementara Molina bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain inti. Svilar, Koné, dan Dybala juga tidak dapat tampil, menyusul Pellegrini dan Rensch dalam daftar pemain yang absen.

Sassuolo datang ke Olimpico tanpa Berardi, yang tidak akan tampil dalam pertandingan ini dan diperkirakan kembali setelah jeda. Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz, dan Skjellerup juga absen. Dominguez diperkirakan bermain di belakang Esposito dan Laurienté dalam trio penyerang.

Performa terkini

Performa Roma naik turun dalam lima pertandingan terakhir: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah kekalahan 3-2 dari Manchester United di Liga Champions. Sebelumnya, Roma mengalahkan Udinese 5-2 dan Cagliari 4-2 di Serie A, dengan hasil imbang 3-3 melawan Napoli di antaranya. Secara keseluruhan, Roma mencetak 16 gol dan kebobolan 14 gol dalam lima laga terakhir.

Sassuolo tengah melewati periode yang sangat sulit: empat kekalahan beruntun dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan kandang 2-4 dari Fiorentina. Sebelumnya, mereka menelan kekalahan telak 2-6 dari Lazio dan 2-4 dari Frosinone. Dalam lima pertandingan terakhir, Sassuolo mencetak 9 gol dan kebobolan 16 gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Roma menang 2-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Roma menang empat kali dan Sassuolo hanya sekali. Roma menunjukkan keunggulan yang jelas dalam rekor pertemuan terkini ini.

Klasemen

Di Serie A, Roma saat ini menempati posisi ketiga, sementara Sassuolo berada di peringkat ke-17.