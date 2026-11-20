Cara menonton Republik Dominika U-17 vs Montenegro U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 1 21 Nov 2026 - 09.30

Republik Dominika U-17 dan Montenegro U-17 bertemu di Grup J Piala Dunia U-17 FIFA. Kedua tim ingin menunjukkan kemampuan mereka di panggung dunia.

Bagi Republik Dominika, ini kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka menghadapi wakil Eropa di panggung terbesar sepakbola kelompok usia muda. Informasi mengenai performa terkini mereka terbatas, tetapi kesempatan ini penting bagi negara yang masih membangun kiprahnya di sepakbola usia muda internasional.

Montenegro datang setelah melalui serangkaian hasil buruk. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 6-3 dari Polandia U-17 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa, dan mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Satu-satunya hasil positif dalam rangkaian itu adalah kemenangan 1-0 atas Ukraina U-17, yang menunjukkan bahwa Montenegro mampu tampil disiplin ketika situasi menuntutnya.

Tak satu pun dari kedua tim memasuki laga ini dengan momentum yang menguntungkan, sehingga pertandingan ini benar-benar terbuka. Bagi Montenegro, hasil positif akan sedikit membantu mereka menstabilkan keadaan setelah beberapa bulan yang sulit.

Untuk informasi tentang cara menyaksikan laga Piala Dunia U-17 ini secara langsung, lihat rincian di bawah ini.

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