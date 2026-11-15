Cara menonton Republik Afrika Tengah vs Benin menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 16 Nov 2026 - 11.00

Republik Afrika Tengah menjamu Benin dalam laga kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim kembali bertemu hanya beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka pada jeda internasional ini.

Benin datang dengan performa meyakinkan. Tim asuhan Gernot Rohr memuncaki Grup F setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Republik Afrika Tengah dalam pertemuan sebelumnya pada 12 November.

Bagi tuan rumah, situasinya suram. Republik Afrika Tengah asuhan Eloge Enza-Yamissi terpuruk di dasar grup dan telah kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan kebobolan banyak gol dalam setiap kekalahan.

Benin tampil lebih konsisten sepanjang kualifikasi, meraih kemenangan atas Mauritania dan kini Republik Afrika Tengah, serta bermain imbang dengan Burkina Faso. Benin tampak mulai membangun momentum di bawah Rohr.

Republik Afrika Tengah membutuhkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan penampilan belakangan ini untuk menyulitkan Benin, yang mencetak empat gol ke gawang mereka kurang dari sepekan lalu. Satu-satunya poin yang mereka raih dalam beberapa waktu terakhir berasal dari hasil imbang 1-1 melawan Togo dalam laga persahabatan pada Juni lalu.

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