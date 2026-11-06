Cara menonton Red Bull New York vs Atlanta United dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 16.00 Sports Illustrated Stadium

Red Bull New York menjamu Atlanta United di Sports Illustrated Stadium, New Jersey, dalam laga musim reguler Major League Soccer dengan kepentingan yang berbeda bagi kedua tim.

Tim asuhan Michael Bradley berada di posisi kesepuluh Konferensi Timur dan membutuhkan hasil positif untuk memperkuat posisi mereka dalam perebutan tempat di babak play-off seiring mendekatnya akhir musim reguler. Performa mereka belakangan ini tidak konsisten, dan mereka akan sangat mengandalkan keuntungan bermain di kandang dalam laga ini.

Atlanta United datang di bawah asuhan Gerardo Martino dalam periode yang sulit. Atlanta United hanya meraih satu kemenangan dari lima laga terakhir mereka di MLS dan berada di posisi ke-13 Konferensi Timur, sementara jarak dengan zona play-off tak kunjung menyusut.

Bagi Atlanta, laga ini tidak boleh dianggap sebagai pertandingan biasa. Rentetan kekalahan menempatkan mereka dalam posisi genting, dan lawatan ke New Jersey tidak membuat tugas mereka lebih mudah.

Red Bull New York telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level ini, tetapi perjalanan mereka musim ini ditandai inkonsistensi yang membuat mereka sulit diprediksi. Bradley menginginkan penampilan yang lebih baik setelah dua kekalahan beruntun.

Simak terus untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton laga ini secara langsung.

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