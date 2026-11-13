Cara menonton Real Valladolid vs Castellon dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 14 14 Nov 2026 - 08.00 Estadio Jose Zorrilla

Real Valladolid menjamu Castellon di Estadio Jose Zorrilla dalam laga Segunda Division. Tim asuhan Fran Escriba ingin melanjutkan tren positifnya di liga di hadapan pendukung sendiri di Valladolid.

Valladolid memasuki pertandingan ini setelah memenangi dua dari tiga laga terakhirnya di Segunda Division, yang terbaru dengan kemenangan 1-2 di markas Sporting Gijon. Sebelumnya, kemenangan 4-3 atas Leganes menunjukkan kemampuan mereka mencetak banyak gol, meski pertanyaan soal pertahanan masih tersisa.

Castellon, yang dilatih Pablo Hernandez, berada di posisi kedua klasemen dan datang ke pertandingan ini dengan momentum kuat. Tiga kemenangan dalam empat pertandingan kompetitif terakhir menunjukkan performa mereka sedang bagus, sementara kemenangan telak 4-0 atas Sporting Gijon pada Oktober menjadi hasil yang menegaskan kekuatan mereka.

Tim tamu tampil sangat efektif dalam laga tandang musim ini. Posisi mereka di klasemen mencerminkan konsistensi yang akan menjadi ujian berat bagi tuan rumah. Valladolid, yang berada di posisi ke-12, membutuhkan poin untuk menjauh dari papan tengah.

Dengan satu tim mengejar promosi dan tim lainnya berupaya naik di klasemen, pertandingan ini sangat penting bagi posisi keduanya di Segunda Division. Simak informasi berikut untuk mengetahui cara menonton pertandingan secara langsung.

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