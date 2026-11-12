Cara menonton Real Oviedo vs Girona dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 14 14 Nov 2026 - 15.00 Nuevo Carlos Tartiere

Real Oviedo menjamu Girona di Nuevo Carlos Tartiere dalam laga Segunda Division yang sangat penting dalam persaingan promosi. Kedua tim hanya terpaut satu posisi di klasemen.

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Oviedo, baik di luar maupun di dalam lapangan. Raul Gonzalez memimpin pertandingan kompetitif pertamanya sebagai pelatih tim senior setelah menggantikan Julian Calero yang dipecat pada awal pekan ini.

Mantan penyerang legendaris Real Madrid itu menegaskan targetnya sejak hari pertama. Dalam acara perkenalan resminya, Raul mengatakan bahwa target klub dengan tradisi seperti Oviedo hanya bisa berupa promosi ke Divisi Pertama. Ia juga ingin membangun tim dengan identitas menyerang yang kuat dan mampu menjalin hubungan dengan para suporter.

Girona datang ke Asturias dengan kebutuhan untuk bangkit. Tim asuhan Quique Alvarez kalah dalam dua pertandingan liga terakhirnya, termasuk kekalahan 1-0 dari Almeria akhir pekan lalu. Mereka berupaya menghentikan tren buruk yang menghambat usaha mereka meraih promosi.

Rekor pertemuan kedua klub menambah daya tarik laga ini. Pertemuan terakhir mereka, dalam laga LaLiga pada Januari 2026, berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Oviedo di stadion yang sama.

Dengan kedua klub mengejar tempat di kasta tertinggi sepakbola Spanyol, pertandingan Sabtu malam di Carlos Tartiere akan menjadi duel antara dua tim yang tidak boleh kehilangan poin lagi.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini.

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