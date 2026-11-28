Cara menonton Real Madrid vs Deportivo Alaves dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Real Madrid menjamu Deportivo Alaves dalam laga LaLiga di Estadio Bernabeu akhir pekan ini. Tim asuhan Jose Mourinho ingin memperpanjang rentetan kemenangan sempurna mereka.

Madrid datang dengan performa gemilang setelah menang 5-1 atas PSV di Liga Champions pada Selasa. Mereka tertinggal saat jeda setelah Ivan Perisic mencetak gol lewat penalti, tetapi tiga pergantian pemain pada turun minum mengubah jalannya pertandingan. Federico Valverde menyamakan kedudukan, Jude Bellingham mencetak gol spektakuler dari jarak jauh, dan Kylian Mbappe menambah dua gol sebelum Vinicius Junior melengkapi kemenangan telak itu.

Mourinho tidak puas dengan penampilan timnya pada babak pertama. Ia mengatakan menggunakan cuplikan video saat jeda untuk menunjukkan kepada para pemain apa yang keliru, serta memperingatkan bahwa terus mengandalkan kebangkitan untuk menang mengandung risiko. Thibaut Courtois menyampaikan pesan serupa dengan mengatakan Madrid tidak boleh terlena.

Bellingham menjadi sosok paling menonjol. Mourinho menyebutnya gelandang terbaik di dunia setelah kemenangan atas PSV, sementara pemain tim nasional Inggris itu memuji sang pelatih dan rekan-rekan setimnya atas performanya.

Alaves, yang ditangani Quique Sanchez Flores, bertandang ke Madrid setelah menang 3-1 di kandang Deportivo de A Coruna pada pertandingan terakhir. Mereka berada di posisi kesembilan LaLiga, dengan performa terkini yang naik turun, termasuk kekalahan telak 6-1 di kandang Barcelona pada 31 Oktober.

Madrid berada di posisi kedua klasemen dan memenangi kelima pertandingan terakhir mereka.