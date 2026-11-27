Cara menyaksikan Real Madrid vs Deportivo Alaves dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Real Madrid menjamu Deportivo Alaves dalam laga LaLiga di Estadio Bernabeu akhir pekan ini. Tim asuhan Jose Mourinho berupaya melanjutkan rentetan kemenangan mereka.

Madrid datang dengan performa gemilang setelah menang 5-1 atas PSV di Liga Champions pada Selasa. Mereka tertinggal saat turun minum setelah Ivan Perisic mencetak gol lewat penalti, tetapi tiga pergantian pemain pada jeda mengubah jalannya pertandingan. Federico Valverde menyamakan kedudukan, Jude Bellingham mencetak gol spektakuler dari jarak jauh, dan Kylian Mbappe menambah dua gol sebelum Vinicius Junior melengkapi kemenangan telak itu.

Mourinho tidak puas dengan penampilan timnya pada babak pertama. Ia mengatakan telah menggunakan cuplikan video saat jeda untuk menunjukkan kepada para pemainnya apa yang berjalan keliru, serta memperingatkan bahwa mengandalkan kebangkitan untuk membalikkan keadaan mengandung risiko. Thibaut Courtois menyampaikan pesan serupa dengan mengatakan Madrid tidak boleh terlena.

Bellingham menjadi sosok paling menonjol. Mourinho menyebutnya gelandang terbaik di dunia setelah kemenangan atas PSV, sementara pemain timnas Inggris itu mengatakan performanya tidak lepas dari peran pelatih dan rekan-rekan setimnya.

Alaves, yang ditangani Quique Sanchez Flores, datang ke Madrid setelah menang 3-1 di kandang Deportivo de A Coruna pada laga terakhir. Mereka menempati posisi kesembilan di LaLiga, sementara performa belakangan mereka naik turun, termasuk kekalahan telak 6-1 dari Barcelona pada 31 Oktober.

Madrid berada di posisi kedua klasemen dan memenangi kelima pertandingan terakhir mereka. Berikut cara menyaksikan laga ini, beserta kabar tim dan performa terkini.

Pilihan saluran TV dan streaming langsung untuk Real Madrid vs Alaves tercantum di bawah ini. Saksikan pertandingan dari Bernabeu secara langsung melalui penyedia layanan yang ditampilkan.

Kabar tim dan skuad