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Women's Champions League - Pekan 5 18 Nov 2026 - 12.45 Ciudad Real Madrid

Real Madrid Femenino vs Inter akan disiarkan langsung di Disney+. Berikut detail untuk menonton pertandingan melalui streaming.

Real Madrid Femenino menghadapi Inter di Ciudad Real Madrid dalam laga Liga Champions Wanita yang memperebutkan poin penting dalam persaingan menuju kelolosan.

Real Madrid asuhan Pau Quesada datang ke pertandingan ini dengan performa yang naik turun dalam beberapa pekan terakhir. Tim asal Madrid itu meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Paris FC di Liga Champions, tetapi bermain imbang 3-3 melawan FC Badalona pada laga terakhir mereka di Liga F.

Di sisi lain, Inter asuhan David Sassarini sedang melalui masa sulit. Inter kalah 4-1 dari Manchester City Women pada laga terakhir mereka di kompetisi Eropa dan takluk 3-2 dari Juventus di Serie A pada akhir pekan terakhir.

Di klasemen Liga Champions Wanita, Real Madrid menempati posisi ketujuh, sedangkan Inter berada di urutan ke-13. Selisih posisi itu membuat pertandingan ini sangat penting bagi tim asal Milan tersebut, yang membutuhkan poin untuk naik di klasemen.

Seluruh informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming tersedia di bawah ini.

Kabar tim

Untuk Real Madrid Femenino, pelatih Pau Quesada belum mengumumkan perkiraan susunan pemain. Informasi mengenai cedera atau skorsing belum tersedia. Kabar terbaru diperkirakan muncul beberapa jam sebelum kick-off.

Di kubu Inter, David Sassarini juga belum mengumumkan perkiraan susunan pemain ataupun melaporkan pemain yang absen karena cedera atau skorsing. Kabar lebih lanjut mengenai skuad akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Real Madrid Femenino mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terakhir mereka adalah imbang 3-3 melawan FC Badalona di Liga F. Sebelumnya, tim asal Madrid itu mengalahkan Paris FC 3-0 di Liga Champions Wanita dan Sevilla 3-1 di liga, sementara mereka bermain imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao dan 2-2 melawan Bayern Munich di kompetisi Eropa.

Inter mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Sassarini kalah 3-2 dari Juventus pada laga terakhir dan menelan kekalahan telak 4-1 dari Manchester City Women di Liga Champions. Dua kemenangan diraih atas AC Milan dengan skor 3-0 dan Lazio dengan skor 3-0 di Serie A, sedangkan kekalahan 6-0 dari OL Lyonnes tetap menjadi hasil terburuk dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

Data mengenai pertemuan sebelumnya antara Real Madrid Femenino dan Inter tidak tersedia.

Klasemen

Di Liga Champions Wanita, Real Madrid Femenino saat ini menempati posisi ketujuh, sedangkan Inter berada di urutan ke-13.