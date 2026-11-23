Cara menyaksikan Ratchaburi FC vs Johor Darul Ta'zim dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 07.15

Ratchaburi FC menjamu Johor Darul Ta'zim di Liga Champions Asia Elite. Posisi kedua tim di klasemen zona Timur membuat pertemuan ini semakin penting. Lokasi pertandingan dan waktu sepak mula belum dikonfirmasi.

Ratchaburi datang dengan performa buruk di kompetisi domestik di bawah Worrawoot Srimaka. Mereka kalah 1-0 dari Prachuap FC di Liga Thailand pada 21 November dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi.

Perjalanan tim Thailand itu di kompetisi Asia belum konsisten. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Kashiwa Reysol pada Oktober, lalu kalah 3-2 dari Vissel Kobe pada awal November.

Johor Darul Ta'zim, yang dilatih Xisco Munoz, datang dengan hasil yang jauh lebih stabil. Mereka memenangi tiga dari lima laga terakhir, termasuk kemenangan 3-0 atas Port FC dan 2-0 di kandang Pohang Steelers dalam kompetisi ini.

Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Jeonbuk Hyundai Motors FC pada 3 November. Itu merupakan kemunduran yang jarang terjadi dalam rangkaian hasil yang selebihnya mencakup tiga laga tanpa kebobolan.

Kedua klub bertemu dua kali pada 2021 dan hanya terpaut tipis, sehingga tidak banyak riwayat pertemuan terkini yang bisa dijadikan acuan. Berikut cara mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim saat ini belum tersedia. Belum ada saluran TV atau layanan streaming langsung yang dikonfirmasi. Halaman ini akan diperbarui setelah penyiar diumumkan.

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