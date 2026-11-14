Cara menonton Prancis vs Turki dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Matmut Atlantique

Prancis menjamu Turki di Stade Matmut Atlantique, Bordeaux, pada Minggu malam. Tim asuhan Zinedine Zidane membutuhkan hasil positif agar tetap bersaing memperebutkan posisi puncak Grup A1 UEFA Nations League.

Prancis menghadapi pertandingan ini setelah menelan kekalahan telak 3-1 dari Italia di San Siro pada Kamis. Hasil itu mengakhiri awal tak terkalahkan Zidane sebagai pelatih kepala Prancis. Pio Esposito mencetak dua gol untuk Italia, sementara kelemahan pertahanan Prancis terlihat sepanjang babak kedua.

Situasi dalam skuad kemudian memburuk. Dayot Upamecano meninggalkan tim karena alasan pribadi dan kembali ke Bayern Munich, menambah daftar panjang pemain yang absen, termasuk William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele, dan Esteban Lepaul.

Satu-satunya alasan Zidane untuk optimistis adalah Kylian Mbappe yang diperkirakan kembali ke susunan pemain inti. Penyerang Real Madrid itu absen saat Prancis kalah dari Italia. Kehadirannya di Bordeaux diharapkan meningkatkan ketajaman serangan Prancis yang kesulitan menemukan ritme dan kecepatan permainan di Milan.

Turki datang dengan performa buruk setelah kalah dalam kelima pertandingan Nations League mereka musim ini. Tim asuhan Sergen Yalcin kalah 2-1 dari Belgia pada Kamis dan berada di dasar klasemen grup tanpa satu pun poin dari fase liga.

Prancis memenangi pertemuan sebelumnya dengan skor 1-0 pada September dan diperkirakan kembali meraih tiga poin. Namun, Zidane akan menuntut perbaikan performa dan organisasi permainan setelah pertahanan timnya runtuh saat melawan Italia.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Prancis vs Turki secara langsung.

Kabar tim dan skuad