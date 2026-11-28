Cara menonton Portland Timbers vs FC Dallas dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 28 Nov 2026 - 22.30 Providence Park

Portland Timbers menjamu FC Dallas di Providence Park dalam laga Major League Soccer, tak lama setelah pertemuan kedua tim yang berakhir dengan skor telak.

Timbers ingin membuktikan diri saat kembali bermain di kota yang terletak di Oregon itu. Tim asuhan Marti Cifuentes kalah 3-0 dari Dallas pada 21 November, sekaligus mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun.

Sebelum kekalahan itu, Portland berturut-turut mengalahkan Austin FC, Houston Dynamo, St. Louis City, dan Charlotte FC. Mereka mencetak banyak gol selama periode tersebut dan ingin kembali menunjukkan ketajaman itu di kandang.

FC Dallas bertandang dengan posisi lebih baik di Wilayah Barat, menempati peringkat kedua sementara Portland berada di urutan ketujuh. Tim asuhan Eric Quill memenangi pertemuan terakhir dengan skor 3-0 di kandang.

Hasil itu diraih setelah kemenangan 3-1 atas Colorado Rapids dan 3-0 atas San Jose Earthquakes. Di antaranya, Dallas juga kalah 0-2 di markas Columbus Crew dan bermain imbang 1-1 dengan Sporting Kansas City.

Portland akan menghadapi tim yang mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga terakhirnya. Sementara itu, Dallas harus membuktikan bahwa mereka mampu mengulang penampilan tersebut di luar Toyota Stadium.

Berikut informasi yang kami ketahui tentang cara mengikuti pertandingan ini.

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