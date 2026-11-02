Cara menonton Port FC vs Beijing Guoan dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 3 Nov 2026 - 07.15

Port FC menjamu Beijing Guoan di Liga Champions Elite AFC, dengan kedua klub berada dalam situasi yang bertolak belakang seiring berlanjutnya fase grup.

Port FC berada dalam posisi sulit di klasemen grup Timur. Mereka menempati papan bawah dan terancam tersingkir lebih awal dari kompetisi kontinental tersebut. Kiprah mereka di AFC sejauh ini berat, dan mereka membutuhkan hasil positif dalam laga ini untuk menjaga peluang tetap hidup.

Tim asuhan pelatih Sarawut Treephan telah menunjukkan bahwa mereka mampu meraih hasil positif di Liga Thailand, tetapi penampilan mereka di Liga Champions Elite AFC menunjukkan hal berbeda. Meraih hasil apa pun dari laga ini akan menjadi perubahan yang signifikan.

Beijing Guoan datang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Di bawah asuhan pelatih Nick Montgomery, tim asal Tiongkok itu konsisten mengumpulkan poin dan menempati posisi nyaman di paruh atas klasemen grup Timur.

Tim asuhan Montgomery bermain imbang melawan Jeonbuk Hyundai Motors dalam laga AFC terakhir mereka. Namun, performa mereka di kompetisi domestik kuat. Rentetan kemenangan di Super League memberi skuad kepercayaan diri dan momentum menjelang lawatan ini.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Port FC vs Beijing Guoan, termasuk waktu sepak mula dan kabar terbaru tim.

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