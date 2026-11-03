Cara menonton Pohang Steelers vs Gamba Osaka dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 4 Nov 2026 - 05.00

Pohang Steelers menjamu Gamba Osaka di Liga Champions Asia Elite. Kedua tim berupaya memperkuat posisi mereka di klasemen Grup Timur.

Pohang menghadapi laga ini dalam performa yang kurang baik setelah kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kekalahan 3-0 dari Kashima Antlers pada laga terakhir mereka di kompetisi Asia. Tim asuhan Tae-Ha Park tampil tidak konsisten di K-League 1 maupun kompetisi Asia, dan mereka membutuhkan penampilan yang lebih tajam di kandang.

Gamba Osaka, yang ditangani Tomokazu Myojin, sulit dikalahkan dalam beberapa pekan terakhir. Mereka tidak terkalahkan dalam empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Soliditas mereka terlihat jelas, meski mereka lebih sering imbang daripada menang dan tidak selalu mudah mencetak gol.

Tim tamu menempati peringkat ketiga klasemen Grup Timur menjelang pertandingan ini, sehingga punya alasan kuat untuk mengejar hasil positif di kandang lawan. Sebaliknya, Pohang berada di posisi ke-14 dan membutuhkan poin agar tetap memiliki peluang di grup.

Pertandingan ini juga dibayangi riwayat pertemuan kedua klub belakangan ini. Dua pertemuan pada awal tahun ini menambah konteks baru bagi persaingan mereka yang telah berulang kali tersaji di kompetisi Asia.

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