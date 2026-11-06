Cara menonton Philadelphia Union vs Toronto FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 16.00 Subaru Park

Philadelphia Union menjamu Toronto FC di Subaru Park, Chester, dalam pertandingan musim reguler Major League Soccer yang berdampak penting bagi posisi kedua tim di klasemen Wilayah Timur.

Philadelphia Union asuhan Ryan Richter menghadapi laga ini setelah melalui periode sulit. Kekalahan 1-0 dari FC Cincinnati pada pertandingan terakhir membuat mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir. Tekanan pun meningkat bagi tim yang ingin mempertahankan posisi mereka di zona play-off.

Toronto FC tiba di Pennsylvania setelah menghadapi kesulitan mereka sendiri. Tim asuhan Robin Fraser kalah 3-1 dari Atlanta United pada pertandingan terakhir, hasil yang terasa menyakitkan mengingat situasi dalam laga tersebut. Mereka pun hanya menang dua kali dalam lima pertandingan liga terakhir.

Philadelphia Union menempati peringkat keenam di Wilayah Timur, sedangkan Toronto berada di posisi ke-12. Selisih posisi di klasemen itu menambah pentingnya laga ini: Philadelphia harus kembali meraih kemenangan, sementara Toronto membutuhkan poin untuk keluar dari posisi sulit.

Kedua tim memiliki kualitas yang cukup untuk menghadirkan pertandingan sengit, tetapi belum ada yang menunjukkan konsistensi sehingga bisa merasa tenang. Performa dan kepercayaan diri keduanya masih rentan pada tahap musim ini.

Semua informasi yang Anda perlukan untuk menyaksikan pertandingan tersedia di bawah ini.

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