Cara menonton Petro Atletico vs FC Nouadhibou dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

CAF Champions League - Pekan 1 29 Nov 2026 - 11.00

Petro Atletico menjamu FC Nouadhibou dalam laga Grup A Liga Champions CAF. Kedua tim hanya terpaut satu posisi di klasemen. Tempat pertandingan dan kota tuan rumah belum dikonfirmasi.

Petro Atletico, yang dilatih Alexandre Santos, datang setelah melewati babak kualifikasi. Mereka mengalahkan Scottland 3-0 pada 23 Oktober setelah kalah 2-0 pada leg pertama lima hari sebelumnya.

Hasil itu menyusul duel ketat melawan HCB Songo pada September. Petro menang 1-0 saat bertandang sebelum bermain imbang 2-2 pada leg kedua. Mereka menempati posisi ketiga di Grup A.

FC Nouadhibou, yang ditangani Javi Lopez, berada di posisi kedua grup. Mereka juga perlu bangkit pada leg kedua kualifikasi, dengan mengalahkan San Pedro 2-0 pada 25 Oktober setelah kalah 2-1 pada leg pertama.

Sebelumnya, Nouadhibou bermain imbang pada kedua leg melawan Vipers SC, masing-masing 1-1 dan 0-0. Hasil itu menunjukkan betapa sulitnya memisahkan mereka dari lawan dalam duel-duel sistem gugur bergaya Eropa belakangan ini.

Petro memiliki keuntungan bermain di kandang dan kemenangan terbaru sebagai modal, sementara Nouadhibou menempati posisi lebih baik di klasemen. Berikut yang diketahui tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Kabar tim dan skuad