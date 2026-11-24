Cara menonton Persib Bandung vs FC Seoul dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 25 Nov 2026 - 07.15

Persib Bandung menjamu FC Seoul di Liga Champions Asia 2, dengan posisi di Grup E menjadi taruhan. Detail stadion untuk pertandingan ini belum dikonfirmasi.

Persib datang dengan performa bagus. Mereka mengalahkan Bali United 2-1 di Super League pada 22 November, kemenangan keempat mereka dalam lima pertandingan di semua kompetisi.

Tim asal Indonesia itu juga memimpin grup dan sudah pernah meraih kemenangan atas lawan ini. Mereka menang 1-0 di Seoul pada September.

Di luar lapangan, pekan Persib diwarnai perpisahan. Mantan bek kiri Prancis Layvin Kurzawa, yang mengakhiri kariernya di klub tersebut, mengumumkan pensiun pada 17 November.

FC Seoul datang setelah menang 1-0 di kandang Jeonbuk Hyundai Motors dalam laga K-League 1. Hasil itu menyusul kekalahan dari Ulsan HD. Tim asal Korea tersebut juga memenangi kedua pertandingan kontinental terakhirnya dengan selisih gol besar.

Seoul menempati posisi kedua di grup, sehingga mereka punya alasan untuk mengejar hasil positif di Bandung. Berikut cara mengikuti pertandingannya.

Informasi resmi mengenai siaran Persib Bandung vs FC Seoul saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah penyiar dikonfirmasi.

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