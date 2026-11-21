Cara menonton Paris FC vs Angers menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 22 Nov 2026 - 09.00 Stade Jean Bouin

Paris FC menjamu Angers di Stade Jean-Bouin pada Sabtu, 12 Desember 2026, dalam laga Ligue 1 dengan kepentingan berbeda bagi kedua klub.

Tim asuhan Liam Rosenior menempati posisi ketiga klasemen dan membangun momentum kuat dalam beberapa pekan terakhir. Kemenangan atas Monaco dan Auxerre menegaskan bahwa mereka benar-benar mampu bersaing di paruh atas klasemen. Profil Paris FC di berbagai penjuru kota meningkat tajam musim ini, dan mereka ingin memperkokoh posisi di antara tim-tim Ligue 1 yang patut diperhitungkan.

Angers tiba di ibu kota dalam posisi yang jauh lebih genting. Tim asuhan Stephane Gilli terpuruk di peringkat ke-17 dan hanya meraih satu poin dari lima pertandingan liga terakhir, termasuk kekalahan telak dari Brest dan Marseille.

Perbedaan performa kedua tim sangat mencolok, tetapi Angers bisa menunjuk kemenangan atas Paris FC dalam laga persahabatan pada Agustus sebagai bukti bahwa jarak di antara mereka bukan sesuatu yang mustahil diatasi. Hasil itu diraih sebelum musim Ligue 1 dimulai, dan banyak hal telah berubah sejak saat itu.

Bagi Paris FC, tiga poin akan menjaga tekanan terhadap klub-klub di atas mereka. Bagi Angers, mereka perlu meraih sesuatu dari laga ini agar tidak semakin terseret ke persaingan menghindari degradasi.

Berikut semua informasi yang Anda perlukan untuk menyaksikan Paris FC vs Angers secara langsung.

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