Cara menonton Pakhtakor Tashkent vs Al Nassr FC dengan VPN

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AFC Champions League Elite - Pekan 4 2 Nov 2026 - 08.45

Al Nassr bertandang untuk menghadapi Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Elite AFC. Tim asuhan Ange Postecoglou tiba di Uzbekistan dengan performa yang tangguh di kompetisi domestik.

Klub Arab Saudi itu menghadapi laga antarklub Asia ini setelah meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 5-3 atas Al Kholood di Liga Pro Saudi ketika Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick pada babak kedua. Pemain berusia 41 tahun itu kini telah mengoleksi 985 gol sepanjang kariernya, tinggal 15 gol lagi untuk mencapai tonggak 1.000 gol yang belum pernah diraih sebelumnya.

Pakhtakor, yang dilatih Kamoliddin Tadjiev, tengah mengalami periode sulit. Klub Uzbekistan itu hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhirnya, dengan laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Al Quwa Al Jawiya di Liga Champions Elite AFC.

Al Nassr berada di peringkat kesembilan klasemen grup Barat, sementara Pakhtakor menempati posisi ke-12. Dengan demikian, tim asuhan Postecoglou berada dalam posisi lebih baik menjelang laga ini. Perbedaan posisi kedua klub di kompetisi antarklub Asia menjadikan Al Nassr favorit kuat untuk meraih poin dalam pertemuan tersebut.

Di luar lapangan, Al Nassr tetap menjadi salah satu klub yang paling banyak dibicarakan dalam sepakbola dunia. Muncul laporan bahwa RedBird Capital Partners tengah menjajaki pengambilalihan klub Arab Saudi tersebut, sementara potensi kembalinya Ronaldo membela Portugal menambah perhatian terhadap jadwal padat pada November.

Untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Pakhtakor Tashkent vs Al Nassr FC secara langsung, simak selengkapnya di bawah ini.

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