Cara menonton Oud-Heverlee Leuven vs HB Koege dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Women's Champions League - Pekan 4 11 Nov 2026 - 12.45 King Power at Den Dreef

Oud-Heverlee Leuven menjamu HB Køge di Stadion King Power at Den Dreef, Leuven, pada fase grup Liga Champions Wanita.

Leuven menjalani periode sulit di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa. Tim asuhan Ster Habibzadeh kalah dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga Champions dengan agregat skor 10-1, kebobolan lima gol masing-masing saat menghadapi Servette dan Paris Saint-Germain.

Tim asal Belgia itu berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Champions Wanita dan sangat membutuhkan poin untuk menjaga peluang mereka melanjutkan kiprah di Eropa. Laga kandang melawan tim di luar sepuluh besar memberi mereka kesempatan untuk mengakhiri tren buruk.

HB Køge datang ke Belgia dengan performa yang berbeda di kompetisi domestik. Tim asuhan Kristian Moerch Rasmussen memenangi tiga dari empat pertandingan liga terakhirnya, termasuk kemenangan telak 6-0 atas AGF akhir pekan lalu, dan menghadapi laga ini dengan kepercayaan diri tinggi.

Klub asal Denmark itu berada di peringkat ke-11 klasemen Liga Champions Wanita, tujuh posisi di atas Leuven. Kemenangan di laga ini akan semakin memperkuat posisi mereka di kompetisi tersebut.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Oud-Heverlee Leuven vs HB Køge, termasuk informasi saluran TV dan siaran langsung.

Kabar tim dan skuad