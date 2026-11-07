Cara menonton Orlando City vs New England Revolution dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 16.00 Inter&Co Stadium

Orlando City menjamu New England Revolution di Inter&Co Stadium, Orlando, dalam laga musim reguler Major League Soccer yang penting bagi kedua tim menjelang akhir kompetisi.

Orlando City datang dengan performa yang kurang baik. Tim asuhan Martin Perelman hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhirnya di MLS dan kalah 4-0 dari Charlotte FC pada laga teranyar, hasil yang membuat mereka perlu meningkatkan kewaspadaan menjelang pertandingan kandang ini.

Orlando berada di peringkat kesembilan Wilayah Timur, dan peluang mereka lolos ke babak pascamusim sedang tertekan. Mereka harus menang di sini jika ingin menjaga peluang tersebut.

New England Revolution datang ke Orlando dengan bekal performa positif. Tim asuhan Marko Mitrovic memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya dan berada di peringkat ketiga Wilayah Timur. Pada laga teranyar, mereka kalah 1-2 dari Inter Miami CF, tetapi sebelumnya meraih tiga kemenangan beruntun.

New England mengamankan tempat di Concacaf Champions Cup 2027 lewat hasil melawan Inter Miami itu dan akan berupaya mempertahankan posisi kuatnya di Wilayah Timur saat musim reguler mendekati akhir.

Laga ini mempertemukan tuan rumah yang sedang berusaha menemukan kembali performanya dengan tim tamu yang percaya diri dan memiliki identitas permainan yang jelas. Simak semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton Orlando City vs New England Revolution secara langsung.

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