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Major League Soccer
team-logoOrlando City
Inter&Co Stadium
team-logoNew England
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Saksikan Orlando City vs New England Revolution secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui streaming langsung?

Orlando City vs New England
Orlando City
New England
Major League Soccer

Panduan lengkap cara menonton pertandingan Orlando City vs New England Revolution secara langsung di Major League Soccer hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Major League Soccer - Pekan 34
Inter&Co Stadium

Orlando City menjamu New England Revolution di Inter&Co Stadium, Orlando, dalam laga musim reguler Major League Soccer yang penting bagi kedua tim menjelang akhir kompetisi.

Orlando City datang dengan performa yang kurang baik. Tim asuhan Martin Perelman hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhirnya di MLS dan kalah 4-0 dari Charlotte FC pada laga teranyar, hasil yang membuat mereka perlu meningkatkan kewaspadaan menjelang pertandingan kandang ini.

Orlando berada di peringkat kesembilan Wilayah Timur, dan peluang mereka lolos ke babak pascamusim sedang tertekan. Mereka harus menang di sini jika ingin menjaga peluang tersebut.

New England Revolution datang ke Orlando dengan bekal performa positif. Tim asuhan Marko Mitrovic memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya dan berada di peringkat ketiga Wilayah Timur. Pada laga teranyar, mereka kalah 1-2 dari Inter Miami CF, tetapi sebelumnya meraih tiga kemenangan beruntun.

New England mengamankan tempat di Concacaf Champions Cup 2027 lewat hasil melawan Inter Miami itu dan akan berupaya mempertahankan posisi kuatnya di Wilayah Timur saat musim reguler mendekati akhir.

Laga ini mempertemukan tuan rumah yang sedang berusaha menemukan kembali performanya dengan tim tamu yang percaya diri dan memiliki identitas permainan yang jelas. Simak semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton Orlando City vs New England Revolution secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Orlando City vs New England

Manajer

  • M. Perelman

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