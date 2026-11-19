Cara menonton Orlando City vs FC Cincinnati dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/16 19 Nov 2026 - 19.30 Inter&Co Stadium

Orlando City menjamu FC Cincinnati di Inter&Co Stadium dalam laga play-off MLS yang sangat penting bagi kedua tim Wilayah Timur.

Orlando mengamankan posisi unggulan kedelapan di Wilayah Timur dan meraih tempat di babak pascamusim berkat perubahan besar sepanjang musim reguler. Antoine Griezmann berperan besar dalam perubahan itu. Ia dinobatkan sebagai Pendatang Baru Terbaik MLS 2026 setelah mencatatkan 14 gol dan delapan assist hanya dalam 15 pertandingan, menjadikannya pemain tercepat kedua sepanjang sejarah liga yang mencapai 20 kontribusi gol.

Penyerang asal Prancis itu terlibat langsung dalam hampir sepertiga dari 63 gol Orlando pada musim reguler, dan tim asuhan Martin Perelman membutuhkan kontribusi serupa jika ingin melaju.

FC Cincinnati datang sebagai unggulan kesembilan di bawah arahan Pat Noonan. Cincinnati telah menunjukkan kemampuan meraih hasil dalam laga tandang yang sulit, dengan memenangi tiga dari lima laga tandang terakhir. Namun, mereka menghadapi pertandingan ini setelah kalah 2-0 dari Nashville SC.

Performa Orlando belakangan ini naik turun. Kekalahan telak 4-0 dari Charlotte FC menjadi catatan buruk, meski mereka bangkit dengan mengalahkan New England Revolution 1-0 dalam pertandingan terakhir.

Rekor pertemuan kedua klub menambah daya tarik laga ini. Pertemuan terakhir mereka di Inter&Co Stadium berakhir 1-1, tetapi Cincinnati pernah menghancurkan Orlando 6-2 pada awal musim reguler 2026. Tim asuhan Perelman tentu ingin membalas kekalahan itu.

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