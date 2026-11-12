Cara menonton Nigeria vs Tanzania dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3 13 Nov 2026 - 11.00

Nigeria menjamu Tanzania dalam kualifikasi Piala Afrika. Nigeria berupaya menstabilkan kiprahnya setelah serangkaian hasil yang tidak menentu dalam beberapa bulan terakhir.

Tim asuhan Eric Chelle menghadapi laga ini di bawah tekanan. Kekalahan telak dari Guinea-Bissau pada laga kualifikasi terakhir membuat Nigeria harus memperbaiki posisinya di grup, dan keuntungan bermain di kandang diharapkan bisa dimanfaatkan.

Tanzania datang dengan performa yang sama tidak menentunya. Tim asuhan Miguel Gamondi kesulitan tampil konsisten, dan peluang mereka untuk lolos masih rapuh menjelang pertandingan ini.

Kedua tim pernah bertemu dalam kompetisi ini, dan secara historis Nigeria lebih unggul. Namun, Tanzania menunjukkan ketangguhan dalam kiprahnya di Piala Afrika baru-baru ini dan tidak akan bertandang tanpa keyakinan.

Untuk mengetahui tempat menonton Nigeria vs Tanzania, termasuk informasi siaran langsung dan waktu sepak mula, simak selengkapnya di bawah ini.

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