Cara menonton Newcastle United vs Arsenal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 12.30 St James' Park

Premier League kembali bergulir di St James' Park pada Sabtu malam saat Newcastle United menjamu Arsenal dalam laga yang diperkirakan berlangsung penuh tensi di Newcastle upon Tyne.

Arsenal datang sebagai pemuncak klasemen setelah mengumpulkan 27 dari maksimal 30 poin dan unggul lima poin di puncak. Tim asuhan Mikel Arteta tampil konsisten sepanjang bulan-bulan awal musim ini, dengan kemenangan di kandang Liverpool dan di Liga Champions menegaskan kualitas mereka.

Bagi Newcastle, laga ini datang pada saat yang sulit. Tim asuhan Matthias Jaissle baru meraih satu kemenangan kandang dalam lima pertandingan di St James' Park musim ini, sementara dua kekalahan beruntun di Premier League sebelum jeda internasional menambah tekanan menjelang pertemuan ini.

Pertandingan ini juga memiliki sisi personal. Bruno Guimaraes kembali ke Tyneside untuk pertama kalinya sejak pindah ke Arsenal pada musim panas dengan nilai transfer £75 juta, dan kemungkinan ia tidak akan mendapat sambutan hangat dari suporter tuan rumah. Musim ini, ia sudah menunjukkan mampu menghadapi suporter lawan yang tidak bersahabat dengan mencetak gol melawan Sunderland setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Menjelang laga, Harvey Barnes berbicara langsung soal pertemuan kembali itu tanpa melibatkan sentimen. Pesannya jelas: fokus Newcastle adalah hasil pertandingan, bukan momen tersebut.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Newcastle vs Arsenal, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini.

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