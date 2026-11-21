Cara menonton Newcastle United vs Arsenal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 12.30 St James' Park

Liga Primer kembali bergulir di St James' Park pada Sabtu malam saat Newcastle United menjamu Arsenal dalam laga yang diperkirakan berlangsung penuh tensi di Newcastle upon Tyne.

Arsenal datang sebagai pemuncak klasemen setelah mengumpulkan 27 dari maksimal 30 poin dan unggul lima poin di puncak. Tim asuhan Mikel Arteta tampil tak kenal lelah pada bulan-bulan awal musim ini, dengan kemenangan di markas Liverpool dan di Liga Champions yang menegaskan kualitas mereka.

Bagi Newcastle, laga ini datang pada saat yang sulit. Tim asuhan Matthias Jaissle baru meraih satu kemenangan kandang dalam lima pertandingan di St James' Park musim ini. Dua kekalahan beruntun di Liga Primer sebelum jeda internasional pun menambah tekanan menjelang pertemuan ini.

Laga ini juga memiliki sisi personal. Bruno Guimaraes kembali ke Tyneside untuk pertama kalinya sejak menuntaskan kepindahan senilai £75 juta ke Arsenal pada musim panas, dan ia tampaknya tidak akan mendapat sambutan hangat dari suporter tuan rumah. Ia sudah menunjukkan musim ini bahwa dirinya mampu menghadapi penonton yang memusuhinya, dengan mencetak gol melawan Sunderland setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Harvey Barnes membahas pertemuan kembali itu secara langsung menjelang pertandingan, tanpa membawa-bawa sentimen. Pesannya jelas: fokus Newcastle adalah hasil pertandingan, bukan momen tersebut.