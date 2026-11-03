Cara menonton Newcastle Jets vs Shanghai Port dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 3 Nov 2026 - 02.45

Newcastle Jets dan Shanghai Port bertemu di AFC Champions League Elite. Keduanya datang dengan performa yang naik turun dalam laga yang penting bagi perjalanan masing-masing di grup Timur.

Pelatih kepala Newcastle Jets, Mark Milligan, menghadapi tugas berat di kandang. Newcastle kalah dalam dua pertandingan terakhirnya di AFC Champions League Elite dan kebobolan empat gol dalam kedua laga tersebut. Hasil mereka di A-League Men pun belum memberikan banyak alasan untuk optimistis, dengan dua hasil imbang dan satu kekalahan dalam tiga laga domestik terakhir.

Hasil terbaru memperjelas situasinya. Kekalahan 0-3 dari Wellington Phoenix pada 31 Oktober membuat Milligan harus mencari solusi menjelang pertandingan di kompetisi yang saat ini menempatkan Newcastle di posisi ke-16 klasemen wilayah Timur.

Shanghai Port asuhan Kevin Muscat datang dalam posisi yang lebih stabil, yakni urutan kedelapan di grup Timur. Tim asal Tiongkok itu menunjukkan kualitasnya di liga domestik dengan meraih tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Namun, kekalahan 2-3 dari Cong An Ha Noi pada laga terakhir di AFC Champions League Elite membuat ekspektasi perlu diredam.

Tim asuhan Muscat tampil produktif di Liga Super dengan mencetak tujuh gol dalam tiga pertandingan liga terakhir, tetapi persaingan di level kontinental terbukti lebih sulit.

Laga ini sangat penting bagi Newcastle, yang membutuhkan poin agar tetap bersaing di grup. Bagi Shanghai, kemenangan akan memperkuat posisi mereka di papan tengah sekaligus membangun kepercayaan diri menjelang fase berikutnya dalam kompetisi.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Newcastle Jets vs Shanghai Port.

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