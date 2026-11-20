Cara menyaksikan New England Revolution vs Philadelphia Union dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 21 Nov 2026 - 14.00 Gillette Stadium

New England Revolution menjamu Philadelphia Union di Gillette Stadium, Foxborough, dalam pertandingan play-off Major League Soccer. Kedua tim dari Wilayah Timur sama-sama berupaya melaju ke babak berikutnya.

Revolution asuhan Marko Mitrovic memasuki laga ini setelah kalah dalam dua dari tiga pertandingan terakhir. Kekalahan beruntun dari Orlando City dan Inter Miami menghambat momentum mereka pada tahap krusial musim ini.

Philadelphia Union di bawah Ryan Richter datang dengan kondisi yang relatif lebih baik. Union mengalahkan Toronto FC 4-1 dalam pertandingan terakhir mereka, meski performanya belum konsisten: sebelum kemenangan itu, mereka hanya meraih satu kemenangan dalam empat laga.

Rekor pertemuan kedua tim menambah daya tarik laga ini. New England memenangi pertemuan terakhir pada Oktober dengan skor 2-1 di markas Philadelphia. Mereka juga memenangi empat dari lima pertemuan terakhir.

Gillette Stadium diperkirakan menghadirkan atmosfer yang bergelora untuk laga gugur ini, ketika kedua tim tak punya ruang untuk melakukan kesalahan.

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Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mengetahui saluran TV dan rincian tayangan langsung yang telah dikonfirmasi.

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