Cara menonton Muharraq vs Arkadag dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 25 Nov 2026 - 11.00

Muharraq menjamu Arkadag dalam pertandingan Grup B Liga Champions Asia 2. Kedua tim ingin memperkuat posisi mereka di klasemen. Tempat pertandingan dan waktu kick-off masih belum dikonfirmasi.

Muharraq datang setelah melalui periode sulit di kompetisi ini. Mereka kalah 3-0 dari Al-Jazira pada 4 November dan 4-2 dari lawan yang sama pada 28 Oktober, dengan kebobolan tujuh gol dalam dua pertandingan tersebut.

Hasil di kompetisi domestik lebih baik. Muharraq mengalahkan Sitra 4-0 di 1. Division pada 1 November dan telah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua ajang.

Arkadag datang dengan hasil yang lebih meyakinkan di kompetisi Asia. Mereka mengalahkan Gol Gohar 1-0 pada 4 November dan bermain imbang 0-0 melawan tim yang sama pada 28 Oktober, dengan mencatatkan dua laga tanpa kebobolan secara beruntun.

Tim tamu saat ini berada di peringkat kedua Grup B, satu posisi di atas Muharraq yang menempati peringkat ketiga. Arkadag juga memenangi pertemuan sebelumnya dengan skor 1-0 pada 15 September.

Muharraq ingin membalas hasil tersebut di kandang, sementara Arkadag berupaya mempertahankan posisi mereka di dua besar.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, cara mengikuti pertandingan, dan hal-hal yang dapat diharapkan.

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