Cara menonton Muharraq vs Al-Jazira dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya (misalnya ExpressVPN ) dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya (misalnya ) dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server . Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi (lihat tabel cakupan internasional kami di atas).

. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi (lihat tabel cakupan internasional kami di atas). Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk & temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 4 Nov 2026 - 13.15

Muharraq dan Al-Jazira kembali bertemu di Liga Champions Asia 2. Klub Bahrain itu berupaya membalikkan hasil dari pertemuan terakhir mereka melawan klub Uni Emirat Arab tersebut.

Muharraq memasuki pertandingan ini dari posisi ketiga Grup B dan membutuhkan penampilan apik untuk memangkas jarak dari lawannya. Kiprah mereka di Liga Champions Asia 2 sejauh ini naik turun, tetapi performa di kompetisi domestik memberi skuad kepercayaan diri menjelang laga ini.

Al-Jazira datang sebagai pemuncak grup dengan performa meyakinkan di berbagai kompetisi. Klub Abu Dhabi itu memenangi dua pertandingan terakhirnya, termasuk kemenangan 4-2 atas Muharraq pada pertemuan sebelumnya, dan membawa momentum tersebut ke laga ulang ini.

Bagi Muharraq, bermain di kandang memberi kesempatan untuk mengubah keadaan. Rekor mereka di liga domestik cukup kuat, dengan tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di 1. Division, yang menunjukkan bahwa skuad ini punya kualitas untuk bersaing saat tampil maksimal.

Kedalaman skuad Al-Jazira untuk berlaga di ADNOC Pro League dan President's Cup, di samping kompetisi tingkat benua, membuat mereka sulit diantisipasi secara taktis. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk meraih hasil lewat perjuangan keras sekaligus mencetak banyak gol.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Liga Champions Asia 2 ini.

Kabar tim & skuad