Cara menonton Montenegro U-17 vs Chile U-17 dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Jaringan pribadi virtual (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi Penyiar Resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk & temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi agar Anda mendapat akses penuh dan dapat menikmati pertandingan!

Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 27 Nov 2026 - 10.00

Montenegro U-17 menghadapi Chile U-17 dalam laga Grup J Piala Dunia U-17. Lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Montenegro membutuhkan hasil positif. Mereka berada di posisi keempat grup setelah kalah 2-1 dari Aljazair pada laga terakhir, menyusul hasil imbang 1-1 melawan Republik Dominika.

Kekalahan dari Aljazair menambah berat bulan yang mereka jalani. Montenegro juga kalah 6-3 dari Polandia dan 6-1 dari Inggris dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Mereka telah kebobolan 15 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Chile datang dengan menempati posisi kedua, meski juga baru mengalami kemunduran. Mereka kalah 2-1 dari Republik Dominika setelah membuka turnamen dengan kemenangan 4-2 atas Aljazair.

Kemenangan pada laga pembuka itu menunjukkan Chile mampu mencetak banyak gol, sementara posisi di klasemen grup memberi mereka keunggulan menjelang pertandingan ini. Montenegro akan menjadikan kemenangan 1-0 atas Ukraina pada awal bulan ini sebagai bukti bahwa mereka mampu bermain disiplin dan meraih poin.

Berikut informasi yang kami ketahui tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Informasi siaran resmi untuk Montenegro U-17 vs Chile U-17 saat ini belum tersedia. Kami akan menambahkan rincian saluran TV dan live streaming setelah dikonfirmasi.

Kabar tim & skuad