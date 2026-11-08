Cara menonton Minnesota United vs San Jose Earthquakes dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk & temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - Pekan 34 7 Nov 2026 - 19.00 Allianz Field

Minnesota United menjamu San Jose Earthquakes di Allianz Field, Saint Paul, Minnesota, dalam pertandingan musim reguler Major League Soccer yang berpengaruh terhadap posisi kedua tim di Wilayah Barat.

Minnesota United memasuki pertandingan ini dengan performa bagus. Mereka berada di peringkat ke-12 klasemen Wilayah Barat dan baru meraih dua kemenangan beruntun, termasuk kemenangan tandang 1-3 yang mengesankan atas Los Angeles FC. Tim asuhan Cameron Knowles sulit dikalahkan dalam beberapa pekan terakhir.

San Jose datang ke Minnesota sebagai penghuni peringkat ketiga Wilayah Barat, sehingga pertandingan ini penting bagi posisi Earthquakes menjelang babak pascamusim. Namun, skuad Bruce Arena tampil tidak konsisten, meraih kemenangan tetapi juga mencatatkan serangkaian hasil imbang dan kekalahan telak dari FC Dallas.

Rekor pertemuan kedua klub belakangan ini sangat berpihak kepada Minnesota. Minnesota United mencetak lima gol ke gawang San Jose dalam pertemuan terakhir mereka di MLS, hasil yang tentu masih diingat oleh Earthquakes.

Kelvin Yeboah memimpin lini serang Minnesota dalam prediksi susunan pemain inti, sementara San Jose akan mengandalkan Timo Werner untuk menghadirkan kreativitas dalam duel lini tengah yang diperkirakan berlangsung sengit.

Kedua tim memiliki pemain cadangan berkualitas. Dengan ketatnya persaingan di klasemen Wilayah Barat, tidak satu pun bisa bermain pasif. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan langsung pertandingan MLS ini.

Kabar tim & skuad