Cara menonton Melbourne Victory vs Persib Bandung dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 4 Nov 2026 - 02.45

Melbourne Victory menjamu Persib Bandung di AFC Champions League Two dengan tekad membalikkan hasil pertemuan mereka beberapa hari lalu.

Victory menghadapi laga ini dalam kondisi sulit. Mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, sementara laga kandang terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Central Coast Mariners di A-League Men.

Sebaliknya, Persib Bandung datang dengan performa lebih baik. Tim asal Indonesia itu mengalahkan Victory 2-0 di Bandung dan menghadapi pertandingan ini setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Isenmulang Kalteng di Super League.

Tim tamu memimpin Grup E AFC Champions League Two, sedangkan Victory berada di posisi kedua. Karena selisih tersebut, tim asal Australia itu wajib menang jika ingin tetap bersaing di puncak grup.

Persib telah menunjukkan bahwa mereka mampu menang di kandang lawan, dan performa mereka belakangan ini di kompetisi domestik semakin memperkuat kepercayaan diri. Victory membutuhkan peningkatan performa yang signifikan untuk membalikkan keadaan di kandang sendiri.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Melbourne Victory vs Persib Bandung.

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