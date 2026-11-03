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AFC Champions League Two
team-logoMelbourne Victory
team-logoPersib Bandung
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Saksikan Melbourne Victory vs Persib Bandung secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui streaming langsung?

Melbourne Victory vs Persib Bandung
Melbourne Victory
Persib Bandung
AFC Champions League Two

Panduan lengkap cara menonton laga Melbourne Victory vs Persib Bandung di Liga Champions Asia 2 secara langsung hari ini.

Cara menonton Melbourne Victory vs Persib Bandung dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

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AFC Champions League Two - Pekan 4

Melbourne Victory menjamu Persib Bandung di AFC Champions League Two dengan tekad membalikkan hasil pertemuan mereka beberapa hari lalu.

Victory menghadapi laga ini dalam kondisi sulit. Mereka hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, sementara laga kandang terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Central Coast Mariners di A-League Men.

Sebaliknya, Persib Bandung datang dengan performa lebih baik. Tim asal Indonesia itu mengalahkan Victory 2-0 di Bandung dan menghadapi pertandingan ini setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Isenmulang Kalteng di Super League.

Tim tamu memimpin Grup E AFC Champions League Two, sedangkan Victory berada di posisi kedua. Karena selisih tersebut, tim asal Australia itu wajib menang jika ingin tetap bersaing di puncak grup.

Persib telah menunjukkan bahwa mereka mampu menang di kandang lawan, dan performa mereka belakangan ini di kompetisi domestik semakin memperkuat kepercayaan diri. Victory membutuhkan peningkatan performa yang signifikan untuk membalikkan keadaan di kandang sendiri.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Melbourne Victory vs Persib Bandung.

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